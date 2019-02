Das Jahr 2017 und der Großteil des letzten Jahres waren in der Aktie von Lanxess von einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen den Marken von 62 und grob 75 Euro geprägt. Mit dem Ausverkauf der weltweiten Börsen ab September 2018 begann auch dieses Wertpapier wegzubrechen und verlor in der Spitze im Jahr 2018 gut 46 Prozent an Wert. Erst im Bereich von 40 Euro und einer Unterstützung aus dem Jahr 2016 konnte eine nachhaltige Stabilisierung vollzogen werden, rasch kehrte das Wertpapier in den Bereich von 50 Euro zurück. Dort verharren die Aktien nun seit einigen Wochen in einer Seitwärtsphase und sammeln offenbar Kräfte für den nächsten Aufwärtsschub. Besonders brisant, das ganze Kursgeplänkel spielt sich direkt unterhalb des 38,2 % Fibonacci-Retracements und somit einer wichtigen Make or Break-Marke ab.

