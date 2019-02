Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stand am Morgen bei 166,40 Punkten und damit nahezu auf dem Niveau vom Vortag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,11 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der deutsche Rentenmarkt durch das eingetrübte Verhältnis zwischen den USA und der Europäischen Union gestützt. Am Wochenende hatte die Münchener Sicherheitskonferenz eine angespannte Lage wie lange nicht mehr gezeigt. Außerdem steht die Anhebung von US-Importzöllen auf europäische Autos im Raum.

Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Fokus rücken. Am späten Vormittag könnten die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Am Nachmittag werden die US-Finanzmärkte nach einem verlängerten Wochenende ebenfalls für Orientierung sorgen. In den USA wird außerdem mit dem NAHB-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer der amerikanischen Bau- und Immobilienbranche erwartet./jkr/jha/

2019-02-19