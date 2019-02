Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Jahr 2018 DGAP-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Jahr 2018 19.02.2019 / 08:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leifheit AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Jahr 2018 * Konzernumsatz mit 234,2 Mio. EUR leicht unter Vorjahr * EBIT im prognostizierten Korridor * Strategische Maßnahmen schaffen Basis für profitables Wachstum Nassau, 19. Februar 2019 - Die Leifheit AG, einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsartikeln in Europa, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Nach vorläufigen Berechnungen hat der Leifheit-Konzern im Jahr 2018 einen Umsatz von 234,2 Mio. EUR erzielt, der damit leicht unter dem Vorjahreswert lag (2017: 236,8 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT erwartet der Vorstand bei etwa 13 Mio. EUR und damit im Rahmen der im Jahresverlauf angepassten Prognose für das operative Ergebnis. Das Ergebnis wurde insbesondere durch Währungseffekte und Materialpreissteigerungen sowie durch Einmalaufwendungen für die Veränderungen im Vorstand belastet. Ivo Huhmann, Vorstand und Chief Financial Officer der Leifheit AG, kommentiert: "Im Leifheit-Konzern drehen wir aktuell an entscheidenden Stellschrauben. Wir haben uns im Jahr 2018 darauf konzentriert, weitreichende strategische Maßnahmen aufzusetzen, die wir Schritt für Schritt umsetzen werden. In diesem Zusammenhang investieren wir, um unter anderem die Potenziale im E-Commerce konsequenter zu nutzen, fokussiert Produktsegmente zu überarbeiten, unsere IT-Landschaft zu erneuern und zu integrieren und unser Geschäft in Osteuropa weiter auszubauen. Mit diesen Investitionen, die das Ergebnis im Jahr 2019 belasten werden, schaffen wir ein Unternehmen, das im Sinne seiner Aktionäre in den kommenden Jahren profitabel wachsen wird." Im Heimatmarkt Deutschland konnte der Leifheit-Konzern ein moderates Umsatzwachstum auf 97,6 Mio. EUR (2017: 96,9 Mio. EUR) erzielen, während die Umsatzentwicklung in Zentraleuropa mit 100,7 Mio. EUR (2017: 102,9 Mio. EUR) hinter den Erwartungen zurückblieb. Im außereuropäischen Geschäft verzeichnete Leifheit im Geschäftsjahr 2018 einen deutlichen Umsatzrückgang auf 7,0 Mio. EUR (2017: 9,2 Mio. EUR), der vorwiegend auf das Projektgeschäft zurückzuführen ist. Die strategische Fokussierung auf die Kernmärkte in Zentral- und Osteuropa führte insbesondere zu einer positiven Entwicklung in den osteuropäischen Märkten. Dort konnte der Umsatz deutlich auf 28,9 Mio. EUR gesteigert werden (2017: 27,8 Mio. EUR). Im Berichtsjahr wurden die berichtspflichtigen Segmente - bisher im Marken- und Volumengeschäft zusammengefasst - neu aggregiert. Der Umsatz im neuen Segment Household, welches mit Abstand am Größten ist, lag im Jahr 2018 mit 180,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 182,9 Mio. EUR. Im deutlich kleineren Segment Wellbeing konnte Leifheit den Umsatz auf 19,9 Mio. EUR steigern (2017: 19,6 Mio. EUR). Im Segment Private Label verzeichnete das Unternehmen dagegen mit den französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby einen leichten Umsatzrückgang auf 33,9 Mio. EUR (2017: 34,3 Mio. EUR). Den vollständigen Jahresfinanzbericht 2018 mit der Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird Leifheit am 28. März 2019 veröffentlichen und im Internet unter finanzberichte.leifheit-group.com zur Verfügung stellen. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Marken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment zudem im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Kernkompetenzen in den Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und verfügt über 15 eigene Standorte und Niederlassungen weltweit. Seit 1984 sind die Aktien der Leifheit AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. 