TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erzielt hohen Jahresüberschuss und bleibt auf Wachstumskurs

München, 19.02.2019

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG erzielt hohen Jahresüberschuss und bleibt auf Wachstumskurs

* Konzernjahresüberschuss von 0,9 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro mehr als vervierfacht
* Beteiligungs- und Zinsergebnis steigt von 1,2 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro
* Beteiligungsportfolio um 53,2 Mio. Euro auf 99,4 Mio. Euro ausgebaut
* 2019 Konzernergebnis von mehr als 6 Mio. Euro erwartet

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) hat das Geschäftsjahr 2018 hervorragend abgeschlossen. Die auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland fokussierte Beteiligungsgesellschaft hat am 19. Februar 2019 ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2018 vorgelegt. Der Konzernjahresüberschuss der TTL AG konnte 2018 gegenüber dem Vorjahr von 0,9 Mio. Euro auf 4,1 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Auf die Aktionäre der TTL AG entfallen davon 3,3 Mio. Euro. Zur Ergebnissteigerung hat vor allem der konsequente Ausbau des bestehenden TTL-Beteiligungsportfolios beigetragen. Die Gesellschaft hatte unter anderem ihre mittelbare Beteiligung an der GEG German Estate Group (GEG) von durchgerechnet 17 Prozent auf 34 Prozent erweitert. Das Ergebnis je Aktie stieg dabei von 5 Cent im Vorjahr auf rund 19 Cent im Jahr 2018. "Das hervorragende Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahrs bestätigt eindrucksvoll, dass unsere Wachstumsstrategie greift", erklärt Theo Reichert, CEO der TTL AG. "Den eingeschlagenen Kurs werden wir konsequent fortsetzen. Wir werden das hohe Wachstumstempo der GEG auf der Gesellschafterebene weiter unterstützen und gleichzeitig die Akquisition von Unternehmen mit nachhaltig Cashflow-starken Geschäftsmodellen vorantreiben. Darüber hinaus werden wir die TTL AG noch stärker am Kapitalmarkt positionieren und den Freefloat der TTL-Aktie erhöhen." Höhere Beteiligungserträge versprechen 2019 weitere Ergebnissteigerung Sein Beteiligungs- und Zinsergebnis konnte der TTL Konzern mehr als verfünffachen. Es stieg von 1,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 6,2 Mio. Euro. Wesentliche Ursache sind die erhöhten Beteiligungsanteile sowie die außerordentlich positive Geschäftsentwicklung der Beteiligungsunternehmen. Allein die Beteiligung an der GEG trug mit rund 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro) erheblich zum Konzernergebnis bei. Im Zuge des Beteiligungsausbaus stieg der Umfang des Beteiligungsengagements 2018 gegenüber dem Vorjahr um 53,2 Mio. Euro auf 99,4 Mio. Euro. Dadurch erhöhte sich die Bilanzsumme des Konzerns von 47,1 Mio. Euro auf 106,3 Mio. Euro, und die Eigenkapitalbasis wurde erheblich gestärkt. Das Eigenkapital des TTL Konzerns nahm von 31,1 Mio. Euro auf 55,4 Mio. Euro. zu, wobei sich das auf die Aktionäre der TTL AG entfallende Eigenkapital auf 46,8 Mio. Euro (Vorjahr: 23,3 Mio. Euro) verdoppelte. Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres wird der Vorstand der TTL AG der am 10. Mai 2019 tagenden Hauptversammlung vorschlagen, für das Jahr 2018 eine Dividende von 12 Cent je Aktie auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer. Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2018 der TTL-Aktie von 3,12 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von 4 Prozent. Die Ergebniseffekte aus der 2018 vorgenommenen Ausweitung des Beteiligungsportfolios werden im laufenden Geschäftsjahr vollständig in die Geschäftsentwicklung des Konzerns einfließen. Die TTL AG geht deshalb 2019 von einer deutlichen Steigerung der Beteiligungserträge aus und erwartet ein Konzernergebnis von mehr als 6 Mio. Euro. WICHTIGE KENNZAHLEN TTL AG | Konzern nach IFRS 2018 2017 in Tsd. Euro

GUV-Kennzahlen
Umsatzerlöse 605 10
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit -1.486 -367
Beteiligungserträge 2.743 1.211
Zinsergebnis 3.495 17
Finanzergebnis 6.238 1.227
Jahresergebnis 4.135 860

Bilanz-Kennzahlen
Langfristige Vermögenswerte 99.445 46.201
Kurzfristige Vermögenswerte 6.863 941
Summe der Aktiva 106.308 47.142
Eigenkapital 55.426 31.055
Langfristige Schulden 43.243 8.401
Kurzfristige Schulden 7.639 7.686
Summe Eigenkapital und Schulden 106.308 47.142

Der Geschäftsbericht 2018 steht auf der Internetseite der TTL AG unter der folgenden Adresse zum Download bereit:
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.htm

Ansprechpartner für Investoren und Presse
Annette Kohler-Kruse
Instinctif Partners
Tel. +49 89 3090 5189-21
ir@ttl-ag.de
presse@ttl-ag.de TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG
Theresienhöhe 28
80339 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 381611-0
Fax: +49 (0)89 3915-92
E-Mail: ir@ttl-ag.de
Internet: www.ttl-ag.de
ISIN: DE0007501009