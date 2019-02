Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116) wird die Dividende um 16 Prozent auf 2,10 Euro je Aktie reduzieren, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 27,17 Euro bei 7,73 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 22. Mai 2019 im Kurhaus Wiesbaden statt. Die geplante Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote am oberen Rand der im ...

