Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vapiano von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Strategie des neuen Managements des Restaurantbetreibers habe zwar einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsetzung bleibe aber mit Risiken verbunden. 2019 werde bestenfalls ein Übergangsjahr werden, wobei die Ergebnisse sich nicht deutlich verbessern dürften./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-02-19/09:12

ISIN: DE000A0WMNK9