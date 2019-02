Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 86 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe im Schlussquartal 2018 gut abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem klinge der Ausblick zuversichtlich. Die neuen mittelfristigen Ziele für die Jahre 2020 bis 2022 könnten allerdings zu sinkenden Konsensschätzungen führen./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

