Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vapiano nach vorläufigen Jahreszahlen von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dass sich die Restaurantkette nach den schwachen resultaten künftig mehr auf Profitabilität statt Umsatz fokussieren wolle, sei der richtige Ansatz, schrieb Analyst Julian Easthope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2019 und 2020./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 11:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 11:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-19/09:13

ISIN: DE000A0WMNK9