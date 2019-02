Nachdem es für den DAX in der vergangenen Woche um 3,6 Prozent nach oben ging, bewegte er sich gestern kaum vom Fleck. Die Handelsspanne betrug gut 70 Punkte. Am Ende des Tages schloss er gerade mal 0,01 Prozent tiefer.



Marktidee: Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 hatte im Oktober 2018 ein Rekordhoch markiert. Anschließend setzte ein dynmaischer Abverkauf ein. Seit Dezember befindet sich der Technologieindex wieder im Aufwind. Dabei markierte er eine V-förmige Erholung. Jetzt rückt eine wichtige charttechnische Marke in den Fokus.