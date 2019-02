Nach jüngsten Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn stehen in Deutschland im Zeitraum 2018 bis 2022 gut 150.000 Familienunternehmen zur Übergabe an, davon rund 32.300 allein in NRW.



Und allein in NRW sind von diesen Umstrukturierungen etwa 551.000 Beschäftigte betroffen. Doch das ist nur die Spitze eines Eisberges: Mit den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter werden diese Zahlen in den kommenden Jahren noch steigen: Aktuell haben 265.000 Unternehmen in NRW Inhaber, die über 55 Jahre alt sind, 151.000 sogar über 60 Jahre. Der Höhepunkt der Übergabewelle wird laut einem Bericht der KfW 2023 - 2027 erreicht werden, dann stehen deutschlandweit 11% aller Unternehmen zur Übergabe an. Wir können wir uns vor Ort darauf vorbereiten? Als Gesellschaft? Als Unternehmen? Wie gelingt der Übergang zur NextGenerationBonn? Neben der individuellen Problematik für einen Inhaber, einen geeigneten Nachfolger in- oder außerhalb der Familie zu finden bzw. heranzubilden (und nach der Übergabe loslassen zu können), steht die weitergehende Frage, wie Unternehmen generell aufgestellt sein müssen, damit eine Übergabe gelingen kann: Was macht ein Unternehmen übergabefähig? Übergabemanagement rückt so gesehen ins Licht eines strategischen Generationsmanagements, das jedes Unternehmen betrifft, und damit der Frage, wie sich ein Unternehmen generell dem Wandel - von Generationen, Märkten und Technologien - stellen und sich zukunftsfähig erneuern kann. Und Erneuerung wird in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung immer schneller nötig - nicht erst, wenn ein Generationswechsel an der Unternehmensspitze ansteht. Übergabemanagement wäre dann nur ein spezieller Aspekt eines generellen Change Managements - für jedes Unternehmen eine strategische Notwendigkeit. Wie also steht es um den Übergang zur NextGenerationBonn? Wer kann und muss die Weichen stellen? Wann? Nathalie Bergdoll diskutiert Fragen und Implikationen von NextGenerationBonn mit einer hochkarätigen Runde: Stefan HAGEN, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg Rainer VIRNICH, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse KölnBonn Dr. Dominik VON AU, Geschäftsführer der INTES und Family Governance Leader PwC Marco WESTPHAL, Geschäftsführer der SWB Stadtwerke Bonn Seien Sie vor Ort dabei - am Mittwoch, den 13. Februar 2019 um 19:00 Uhr in der Bundeskunsthalle Bonn. Die Teilnahme ist kostenlos. Tickets: http://www.bonner-wirtschaftstalk.de/anmeldung_menu.php