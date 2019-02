Mumm kompakt - Optimismus an den Aktienmärkten

Besonders in den USA zogen die Aktienkurse seit Anfang 2019 deutlich an. Der S&P 500 liegt schon Mitte Februar mit ca. 12 Prozent im Plus. Aber auch der DAX mit sieben Prozent und europäische Aktien konnten zulegen.

Angesichts dieser Entwicklung ist erstaunlich, dass die Renditen für Bundesanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit zuletzt noch einmal stark auf ca. 0,11 Prozent p.a. gesunken sind. Während an den Aktienbörsen also Optimismus bzgl. der künftigen Geschäftslage der Unternehmen eingepreist wird, ist man auf der Zinsseite vorsichtiger.

Den vollständigen Artikel lesen ...