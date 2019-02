GIEAG Immobilien AG mit weiterem großem Vermietungserfolg im Rahmen der Quartiersentwicklung 'KWARTIER' in Karlsruhe DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges GIEAG Immobilien AG mit weiterem großem Vermietungserfolg im Rahmen der Quartiersentwicklung 'KWARTIER' in Karlsruhe 19.02.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GIEAG Immobilien AG mit weiterem großem Vermietungserfolg im Rahmen der Quartiersentwicklung "KWARTIER" in Karlsruhe - Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mietet komplettes Verwaltungsgebäude mit rd. 8.500 m² Nutzfläche über 15 Jahre - Revitalisierungsmaßnahmen am Verwaltungsgebäude bereits begonnen; Übergabe an Mieter im Juli 2020 geplant - Planungen für Neubau von 250 Wohnungen auf dem Areal der Quartiersentwicklung schreiten voran Stuttgart/München, 19.02.2019 - Die familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat bei ihrer Quartiersentwicklung "KWARTIER" in der Karlsruher Südstadt einen weiteren wichtigen Vermietungserfolg erreicht. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) konnte als langfristiger Mieter für das komplette Verwaltungsgebäude mit insgesamt rund 8.500 Quadratmetern Nutzfläche gewonnen werden. Der Mietvertrag mit der BlmA läuft über 15 Jahre. Mit den Abbruch- und Revitalisierungsmaßnahmen der momentan leerstehenden Immobilie wurde nun begonnen. Die Übergabe an den Mieter ist für den 1. Juli 2020 geplant. Das Verwaltungsgebäude gehört zu dem Immobilien-Ensemble "KWARTIER" ( http://kwartier-karlsruhe.de/) an der Philipp Reis Straße/Rüppurrer Straße in Karlsruhe. Auf dem rund 19.500 Quadratmeter großen Gelände befindet sich darüber hinaus ein sogenanntes "Technikgebäude" mit rd. 22.000 Quadratmetern Fläche, welches bereits 2018 nach Abschluss umfangreicher Sanierungsmaßnahmen langfristig an ein Telekommunikationsunternehmen vermietet worden ist. Des Weiteren ist auf dem Areal eine große Freifläche vorhanden, auf welcher die Errichtung von insgesamt ca. 250 Eigentums- und Mietwohnungen vorgesehen ist. Die Planungen für den Neubau der Wohnungen sind bereits weit fortgeschritten. Thomas Männel, Vorstand der GIEAG Immobilien AG: "Der Abschluss eines langfristigen Mietvertrages für das komplette Verwaltungsgebäude ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung unseres Quartiers in der Karlsruher Südstadt. Im Rahmen der umfangreichen Revitalisierungsmaßnahmen erhält das Gebäude eine moderne Fassade und wird damit auch städtebauliche Akzente setzen. Bezüglich der geplanten Errichtung von Eigentums- und Mietwohnungen freuen wir uns über großes Interesse und eine hohe Nachfrage bereits vor Vermarktungsbeginn." GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 19 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmeter bei einer Einzelinvestitionssumme von 10 bis 120 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 19.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776903 19.02.2019 ISIN DE0005492276 AXC0082 2019-02-19/09:31