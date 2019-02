Neue publity-Anleihe in geplanter Form nur möglich, wenn Anleihebedingungen des publity-"Wandlers" angepasst werden - die publity AG prüft derzeit Optionen an den Finanzmärkten für die mögliche Begebung einer neuen Anleihe. Diese Prüfungen dauern noch an.

Voraussetzung für die Aufnahme einer neuen Finanzierung ist allerdings, dass eine in den Anleihebedingungen der Wandelanleihe der publity AG 2015/20 enthaltene Negativverpflichtung, wonach die publity AG keine derartigen Finanzverbindlichkeiten in einem Betrag von mehr als 5,0 Mio. Euro eingehen darf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...