Die Furcht vor einer Eskalation im Handelskonflikt zwischen Europa und den USA dämpft die Laune an der Börse. Der Dax startete am Dienstag 0,2 Prozent schwächer mit 11.279 Punkten in den Handel. "In den europäischen Börsensälen überwiegt eine gewisse Zurückhaltung", sagte Marktanalyst Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank.

