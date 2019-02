von Sven Parplies, €uro am SonntagDer Brausekonzern Coca-Cola rechnet für 2019 mit einem Gewinn in der Spanne von 2,06 bis 2,10 Dollar je Aktie. Das würde in etwa dem Vorjahresniveau entsprechen. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei 2,22 Dollar, also deutlich höher. Die im Dow Jones notierte Aktie stürzte ...

