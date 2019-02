EQUITS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2018: Umsatzziel erreicht; EBIT leicht unter Prognose - 2019 u.E. Wachstum möglich DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Vorläufiges Ergebnis EQUITS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Vorläufige Geschäftszahlen 2018: Umsatzziel erreicht; EBIT leicht unter Prognose - 2019 u.E. Wachstum möglich 19.02.2019 / 09:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Geschäftsverlauf der Viscom AG in Q4/18 war nach Analyse der am 13.02.19 vorgelegten vorläufigen Kennzahlen sehr lebhaft (Umsatz +19 % ggü. Q4/17) und bestätigt den mehrjährigen Wachstumstrend, in dem sich das Unternehmen befindet. Nicht planungskonform verlief dabei die Umsatzlegung und damit auch die Profitabilität im Q4/18. Auf Kundenwunsch wurden Auslieferungen erst ab dem 01.01.19 losgeschickt - der Jahresumsatz 2018 erreichte somit EUR 93,6 Mio. (ca. +5,7 %). Die Guidance für 2018, die einen Umsatz von EUR 93 bis EUR 98 Mio. vorgab, wurde damit erzielt. Unter den Jahreszielwert von 13 % bis 15 % wurde dagegen die EBIT-Marge mit 11,7 % von dem Minderumsatz gedrückt, der auf die 2018 vorgenommenen Erweiterungsinvestitionen traf. Unser Planungsrechenwerk für 2018 passen wir an; unverändert lassen wir dagegen unsere Umsatz- und Gewinnschätzung für 2019ff, denn wir hatten bereits im Herbst für das Gj. 2019 die sich abzeichnende Nachfragedynamik eingepreist. Der VDMA beispielsweise bleibt trotz der zwischenzeitlichen Verschlechterung der konjunkturellen Perspektiven bei seiner Prognose von 2 % Wachstum für 2019. Der Aktienkurs hat u.E. auf die unsicheren Mittelfristaussichten überreagiert und preist sogar rückläufige Gewinne im Geschäftsjahr 2019 ein, was wir für zu pessimistisch erachten. Die Veröffentlichung der offiziellen 2019er Planung sollte zur Bilanzpressekonferenz (19.03.19) erfolgen. Auch im Peervergleich erscheint die Aktie inzwischen rund 50 % zu preiswert - Kaufen Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 19.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 777315 19.02.2019 AXC0087 2019-02-19/09:56