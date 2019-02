Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 134 Euro angehoben. Der Flugzeugbauer habe in den vergangenen Monaten mit zunehmend besseren Nachrichten aufgewartet und die Herausforderungen im vergangenen Jahr mit Bravour gemeistert, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei noch nicht zu spät für den Einstieg bei der Aktie./mf/jha/

