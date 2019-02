Goldman Sachs hat Klöckner & Co aus Bewertungsgründen sowie nach dem Ausblick auf das erste Quartal 2019 von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 6,40 Euro belassen. Seit seiner Abstufung Anfang November habe die Aktie des Stahlhändlers etwas mehr als ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe sie sich 22 Prozent schlechter als der FTSE World Europe und rund 12 Prozent schlechter als der von ihm beobachtete Bereich Stahl, Papier und Verpackung entwickelt. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nun ausgeglichener./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-02-19/10:02

ISIN: DE000KC01000