Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ExxonMobil auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Die integrierten Ölkonzerne hätten insgesamt ordentliche Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal verzeichnet, wobei Total und Eni positiv herausragten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Betonung der Kapitaldisziplin sei positiv für den Sektor und signalisiere mittelfristig weiteres Kostensenkungspotenzial./edh/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-19/10:05

ISIN: US30231G1022