Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich in puncto Marktumfeld gezeigt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Elektrotechnikkonzern verfüge über ein aussichtsreiches Angebot und sollte weitere Marktanteile gewinnen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 05:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-02-19/10:05

ISIN: FR0000121972