Deutsche Telekom-Calls nach Kaufsignal mit 84%-Chance

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 3.12.18 bei 15,60 Euro ein Hoch erreichte, geriet der Aktienkurs unter Druck und trat am seit dem März 2018 bestehenden Aufwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung ein. Laut Analyse von www.godmode-trader.de überwand die Aktie am 5.2.19 den Widerstand bei 14,33 Euro und fiel danach wieder auf den bei 13,94 Euro liegenden Aufwärtstrend. Danach legte die Aktie wider stark zu und generierte mit der neuerlichen Überwindung des Widerstandes bei 14,33 Euro ein Kaufsignal. Kann die Aktie nun die Marke von 14,58 Euro überwinden, dann eröffnet sich Steigerungspotenzial auf bis zu 15,24 Euro. Unterhalb von 14,33 Euro droht ein neuerlicher Rückfall auf 13,94 Euro.

Kann die Deutsche Telekom-Aktie auf ihrem Weg zum Kursziel von 15,24 Euro im kommenden Monat zumindest auf 15 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 14,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 14,50 Euro, Bewertungstag 17.4.19, BV 1, ISIN: DE000MF99RM0, wurde beim Aktienkurs von 14,48 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf die Marke von 15,00 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,57 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,967 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,967 Euro, BV 1, ISIN: DE000ST8QE62, wurde beim Aktienkurs von 14,48 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 15,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,03 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,554 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,554, BV 1, ISIN: DE000HX471G5, wurde beim Aktienkurs von 14,48 Euro mit 0,96 - 0,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 15,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,45 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de