Tokyo (ots/PRNewswire) - Das Broadband Forum ("BBF (*1)"), eine Branchenorganisation mit Fokus auf die Entwicklung von intelligenten und schnellen Breitbandnetzen hat am 3. Dezember 2018 Standards zur Modularisierung einer dynamischen Bandbreitenzuweisung (DBA (*2)) verabschiedet, die sich signifikant auf die Dienstgüte (QoS) in einem optischen Zugangssystem auswirken. Diese Standards, die gemeinsam von Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) und Chunghwa Telecom Co. Ltd. entwickelt wurden, legen eine API (*3) (Application Programming Interface; Programmierschnittstelle) fest, die den Ersatz des DBA-Softwaremoduls ermöglicht. Dies soll als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger optischer Zugangssysteme dienen, die schnell und kostengünstig ein möglichst breites Leistungsspektrum anbieten können.



NTT und Chunghwa Telecom haben gemeinsam Anwendungsfälle des DBA-Softwaremoduls bei BBF-Meetings vorgeschlagen und die API-Spezifikationen als internationale Standards entwickelt. Durch diesen Fortschritt können Netzbetreiber ein gemeinsames Zugangssystem für eine Vielzahl von Diensten nutzen, einschließlich der Unterbringung von Basisstationen für mobile Systeme der fünften Generation (5G) und darüber hinaus, die kurze Latenzzeiten erfordern.



NTT fördert die entwickelten Standards und forciert seine F&E-Aktivitäten, die bereits jetzt zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der optischen Zugangssysteme in Zusammenarbeit mit anderen Netzbetreibern, Systemanbietern, Standardisierungsorganisationen (SDO) und Entwicklungsorganisationen für Open-Source-Software (OSS) beitragen.



Zukunftsaussichten



Zusätzlich zu diesem internationalen Standard von API-Spezifikationen beabsichtigt NTT, die verbleibenden Zugangsfunktionen in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Systemanbietern, SDOs und OSS-Organisationen zu modularisieren, um erhebliche Investitionen in die grundsätzliche Neuentwicklung von Geräten auf Hardwareebene von Grund auf zu vermeiden. Das Ergebnis sind kostengünstige Zugangssysteme, die schnell verschiedene Anforderungen erfüllen können.



Terminologie



(*1) BBF



Als gemeinnützige Branchenorganisation, die sich aus führenden Breitbandbetreibern, Anbietern und Vordenkern der Branche zusammensetzt, bildete die bisherige Arbeit des BBF die Grundlage für die weltweite Verbreitung von Breitbandtechnologien und Innovationen im Breitbandbereich.



BBF-Homepage: https://www.broadband-forum.org/



(*2) DBA



Dynamische Bandbreitenzuweisung (Dynamic Bandwidth Assignment). Dies ist eine dynamische Bandbreitenkontrollfunktion für optische Punkt-zu-Mehrpunkt-Zugangsnetzwerke. Um die Kollision von Upstream-Daten aus mehreren ONUs zu vermeiden, weist die DBA-Funktion in einem OLT jeder ONU die Zeit, zu der die Upstream-Übertragung gestartet werden soll, und die Übertragungsdauer zu.



(*3) API



Programmierschnittstelle (Application Programming Interface). Es handelt sich um eine Schnittstelle, die festlegt, wie Komponenten interagieren sollen.



(*4) FASA



Systemarchitekur für flexiblen Zugang (Flexible Access System Architecture). "Introducing the New FASA Concept for Future Access Systems" -- NTT-Pressemitteilung, 8. Februar 2016



FASA-Homepage: http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html



(*5) BBF-Pressemitteilung, 20. Juni 2018



"Broadband Forum hits 5G milestone"



https://www.broadband-forum.org/news/download/pressreleeases/2018/ PR08_BBF_Q2meeting_FINAL.pdf



(*6) NTT-Pressemitteilung, 20. November 2018



"World's First Demonstration of Modularization of Dynamic Bandwidth Assignment; A Crucial Function to QoS in Optical Access System"



http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html



