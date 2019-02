Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" belassen. Der Ausblick auf den innereuropäischen Sommerflugplan von Europas Fluggesellschaften signalisiere ein geringeres Angebot im Vergleich zur erwarteten Nachfrage, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies sollte sich vor allem auf das operative Geschäft der Lufthansa und der Billigflieger Ryanair, Easyjet und Wizz Air positiv auswirken. Für die meisten von den europäischen Flughafenbetreibern gemanagten Airports deute sich hingegen eine Periode verlangsamten Wachstums an./edh/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-02-19/10:13

ISIN: FR0000125486