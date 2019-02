Die zuletzt wegen Vorwürfen in der "Financial Times" (FT) bezüglich der Geschäftspraktiken unter die Räder gekommenen Wirecard-Aktien haben am Dienstag ihre Erholungsrally fortgesetzt. Sie stiegen im frühen Handel um mehr als 7 Prozent auf 123,35 Euro, nachdem sie zum Wochenstart bereits um rund 15 Prozent zugelegt hatten.

