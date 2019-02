Die Aktie der Deutschen Bank bildet das Schlusslicht im DAX. Auch das Papier der Commerzbank lässt Federn, reiht sich in der Liste der größten Verlierer im MDAX weit hinten ein. Beide Titel haben an diesem Dienstag ein und dasselbe Problem. Das hat vier Buchstaben und bringt zum Ausdruck, dass der gesamte Sektor in Schwierigkeiten steckt.

