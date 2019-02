Die Deutsche Bank hat BMW trotz drohender US-Einfuhrzölle auf europäische Autos auf "Buy" belassen. Diese könnten die Branche belasten und den deutschen Herstellern zusätzliche Milliardenkosten einbrocken, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für BMW beziffert er diese bei einem Einfuhrzoll von 25 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Viele Anleger vergäßen aber, dass die deutschen Hersteller auch große Produktionsstätten in den USA hätten./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-02-19/10:57

ISIN: DE0005190003