Willendorff Technologies GmbH: Erfolgreicher Exit durch Verkauf der Beaconinside-Anteile an OSRAM DGAP-News: Willendorff Technologies GmbH / Schlagwort(e): Verkauf Willendorff Technologies GmbH: Erfolgreicher Exit durch Verkauf der Beaconinside-Anteile an OSRAM 19.02.2019 / 10:57

München, den 19.02.2019. Die Willendorff Technologies hat erfolgreich ihre Beaconinside-Beteiligung an die OSRAM verkauft. Über den Verkaufspreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Willendorff Technologies ist zusammen mit einem ausgewählten Investorenkreis als Investoren-Pool 2014 bei Beaconinside erstmals eingestiegen und hat später nach weiteren Finanzierungsrunden als Leadinvestor die Weiterentwicklung und das Wachstum der Beaconinside unterstützt. Willendorff hat die Strategieänderung der Beaconinside von einem Hardwarehersteller hin zu einem SaaS-Technologieunternehmen bestärkt und die Neupositionierung begleitet. Beaconinside ist heute einer der führenden "Proximity Data Management Platform"-Anbieter. Als solcher hilft Beaconinside Unternehmen, Daten am Point-of-Sale zu gewinnen, um damit die Kundenansprache zu personalisieren. Dadurch wird der Handel in die Lage versetzt, durch relevantere und damit effektivere Marketingkampagnen direkt am Point-of-Sale das Einkaufserlebnis individuell und signifikant zu verbessern - und dabei die Customer Journey zu optimieren. "Wir freuen uns über den erfolgreichen Exit und den Verkauf unserer Beaconinside-Beteiligung an die OSRAM, die aus unserer Sicht der richtige strategische Partner für das Unternehmen Beaconinside und deren weitere internationale Ausrichtung in der kommenden Wachstumsphase ist. Wir haben in den letzten 3 Jahren als Leadinvestor und Partner der Beaconinside eine sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gründern und Geschäftsführern aufgebaut." (Yorck von Obernitz, Geschäftsführer Willendorff Technologies) Zur Willendorff Technologies GmbH: Willendorff Technologies ist eine Beteiligungsgesellschaft, die in B2B Software as a Service Unternehmen in der Seed-Phase investiert, operativ unterstützt und in die Wachstums-Phase begleitet. Mit den Software-Lösungen der Portfoliounternehmen ist ein umfangreiches EcoSystem aufgebaut worden, welches enorme Synergiepotentiale zur Digitalisierung von Kundenbeziehungen am Point of Sale/Point of Interest heben lassen. Mit den Technologien werden analoge Einzelhändler wettbewerbsfähig im Umfeld von Digitalisierung und E-Kommerzialisierung. Ansprechpartner: Irina Perger (Head of IR) Irina.Perger@Willendorff.com www.willendorff.com +491716927850 Stollbergstr. 22 80539 München