Essen (ots) - Der Countdown läuft: Am 15. März endet die Anmeldung für den Journalistenpreis der Metropole Ruhr - "lorry". Mit dem Ende des Steinkohlenbergbaus liegen Abschied und Aufbruch in der Metropole Ruhr so eng beieinander wie selten. Die Folge: Der Strukturwandel schlägt ein neues Kapitel auf mit vielen außergewöhnlichen Geschichten, die den Blick vorn zurück richten. Journalistinnen und Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum sind aufgefordert, sie zu entdecken und zu erzählen. Die besten Reportagen, Features, Interviews und Berichte aus der und über die Region werden erneut für den Journalistenpreis der Metropole Ruhr "lorry" ausgewählt. Zum zweiten Mal ist die RAG-Stiftung Partner des Wettbewerbs und schreibt den Journalistenpreis gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) aus.



Die eingereichten Beiträge sollten auf kreative und eindrucksvolle Weise die Vielfalt der Metropole Ruhr aufzeigen sowie über eine ausgezeichnete Sprachqualität und fundierte Recherche verfügen.



In insgesamt vier Kategorien - Print, TV, Hörfunk und Online - werden jeweils zwei Beiträge und deren Autorinnen und Autoren ausgezeichnet. Alle Gewinner-Beiträge werden mit einem Preisgeld von 2.000 Euro prämiert. Und: Im Jahr des Abschieds vom Steinkohlenbergbau wird beim lorry 2019 erstmals ein Sonderpreis vergeben, der sich mit Vergangenheit und Zukunft der Region auseinandersetzt. Die Preisverleihung findet im Frühsommer 2019 statt.



Teilnehmen können Print-, Radio-, TV- sowie Online-Journalisten in Festanstellung oder als freie Berichterstatter mit Publikationen, die nach dem 1. Januar 2017 in deutschsprachigen Medien oder im Internet veröffentlicht wurden. Einsendeschluss unter dem Stichwort "lorry" ist der 15. März 2019 (Datum des Poststempels bzw. E-Mail-Eingang). Per E-Mail können Beiträge im pdf-, mp4- oder mp3-Format unter pressestelle@rvr.ruhr eingereicht werden.



Alle weiteren Informationen unter www.journalistenpreis.metropole.ruhr



