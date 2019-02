Stahlproduzent HBIS Laoting Steel setzt im neuen Stahlwerk auf PSI-Software DGAP-News: PSI Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag Stahlproduzent HBIS Laoting Steel setzt im neuen Stahlwerk auf PSI-Software 19.02.2019 / 11:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Stahlproduzent HBIS Laoting Steel setzt im neuen Stahlwerk auf PSI-Software PSImetals 5.0 für die Digitalisierung und Harmonisierung der Produktionsprozesse Der chinesische Stahlhersteller HBIS Laoting Steel Co. Ltd. hat nach einer zweijährigen Evaluierungsphase die PSI Metals mit der Implementierung der Produktionsmanagementsoftware PSImetals Planning, Quality Management, Production and Logistics im neuen Stahlwerk in Tangshan Laoting beauftragt. HBIS Laoting entschied sich für PSI Metals aufgrund der weltweiten Marktführerschaft bei Produktionsmanagementsoftware für die Metallindustrie. Mit dem Einsatz der Lösung PSImetals sollen im Einklang mit den chinesischen Initiativen "Industrie 4.0" und "China 2025" die Projektziele der HBIS Laoting optimal umgesetzt werden. Diese umfassen neben der Digitalisierung der Produktionsprozesse für mehr Transparenz, die Systemintegration für die Harmonisierung der Informationsbasis sowie die Unterstützung der Geschäfts- und Datenflüsse durch Big-Data-Anwendungen. In der neuen Produktionsanlage sollen zukünftig hochwertige Stähle mit einer Kapazität von rund 10 Millionen Tonnen produziert werden. Bereits zu Beginn der Planung des neuen Werks, bildete das neue Informationssystem einen entscheidenden Bestandteil im Gesamtprojekt. Zhang Chi, General Manager bei HBIS Laoting Steel erläuterte dazu: "Gemessen an den relativ geringen Investitionen spielt das Informationssystem als zentrales System eine wesentliche Rolle. " Der strategische PSI-Partner Primetals Technologies Germany GmbH liefert die Ausrüstung für das neue Stahl- und Kaltwalzwerk. Die Inbetriebnahme ist für Februar 2020 geplant. HBIS Laoting wurde 2017 gegründet, um Produktionskapazitäten aus der Kernstadt Tangshan zu verlagern. Das Unternehmen gehört zur HBIS Group Co., Ltd, einem der größten chinesischen Hersteller von Eisen- und Stahlwerkstoffen und einem der wichtigsten Anbieter eines umfassenden Serviceportfolios. Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter. www.psi.de Kontakt: PSI Software AG Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2727 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: kpierschke@psi.de 19.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software AG Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2801-0 Fax: +49 (0)30 2801-1000 E-Mail: ir@psi.de Internet: www.psi.de ISIN: DE000A0Z1JH9 WKN: A0Z1JH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777367 19.02.2019 ISIN DE000A0Z1JH9 AXC0116 2019-02-19/11:06