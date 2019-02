Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Märkte blieben zu Wochenbeginn aufgrund eines Feiertags geschlossen, so die Analysten von Postbank Research.Da zudem auch in Europa keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht worden seien, hätten sich die Kursbewegungen bei Bundesanleihen in engen Grenzen gehalten. Eine klare Reaktion auf die Sorgen bezüglich möglicher US-Zölle auf europäische Autos sei ebenfalls ausgeblieben. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe am Abend mit 0,11% einen Basispunkt höher als am vergangenen Freitag gelegen, während die 2-jährige Bundrendite in vergleichbarem Ausmaß auf -0,57% nachgegeben habe. (19.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...