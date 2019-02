München (ots) -



"Die Geissens" überzeugen einmal mehr



- "In 90 Tagen zum Erfolg" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil von 6,0 % MA



RTL II überzeugte am gestrigen Montagabend mit seinen Doku-Soaps. Um 20:15 Uhr holte eine neue Doppelfolge "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" sehr gute 8,6 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) sowie hervorragende 10,2 % MA bei den 14-29-Jährigen. Carmen Geiss' tränenreicher Besuch in ihrem zerstörten Ferienhaus verfolgten bis zu 1,54 Mio. Zuschauer gesamt.



Im Anschluss erzielte eine neue Folge von "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" die besten Quotenwerte bisher. Bei den 14-49-Jährigen erreichte die Doku-Soap starke 7,3 % MA.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,0 % MA (14-49 Jahre).



