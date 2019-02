Die zuletzt wegen Vorwürfen in dem britischen Wirtschaftsblatt Financial Times (FT) bezüglich der Geschäftspraktiken unter die Räder gekommenen Wirecard-Aktien haben am Dienstagvormittag ihre Erholungsrally mit kräftigen Gewinnen zunächst fortgesetzt. Sie stiegen im frühen Handel um mehr als neun Prozent auf 125,90 Euro, nachdem sie zum Wochenstart bereits um rund 15 Prozent zugelegt hatten.Um 10.20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...