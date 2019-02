Der Vorstand derAareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, in seinem dem Aufsichtsrat vorzulegenden Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung 2019 auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie vorzusehen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote am oberen Rand der im Rahmen der Dividendenpolitik angekündigten Spanne von 70 bis 80 Prozent, bezogen auf das Ergebnis je Stammaktie (EPS), ohne den positiven ...

