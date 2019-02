Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nach der jüngsten Abwertung sei die Aktie des Bekleidungskonzerns reif für eine Erholung um bis zu 20 Prozent, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Mitte März anstehende Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 könnte dafür als Kurstreiber dienen./edh/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 13:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-19/11:47

ISIN: ES0148396007