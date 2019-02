Nanogate SE( ISIN: DE000A0JKHC9), ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten,erhöht ihre Auftragsbasis weiter. Der neue Großauftrag für den US-Standort umfasst ein Gesamtvolumen von rund 50 Mio. Euro über eine Laufzeit von rund sechs Jahren.

Im Rahmen des mehrjährigen Projekts fertigt und veredelt der Konzern an seinem US-Standort Kunststoffkomponenten in höchster optischer Qualität. Dabei handelt es sich um Designelemente für den Innenraum. Sie kommen bei der nächsten Generation eines weitverbreiteten Geländewagens zum Einsatz. Nanogate rechnet mit Produktionsbeginn im Sommer 2020, nachdem gerade am Standort in Mansfield (Ohio/USA) mit den Vorbereitungen für Produktion und Veredelung der Komponenten sowie das anschließende Assembling begonnen wurde.

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "Glazing-Komponenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...