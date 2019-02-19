DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA04A/17 DE000HLB4D72 21.02.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03B/16 DE000HLB2FP8 21.02.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03G/16 DE000HLB3AD3 21.02.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA04A/17 DE000HLB4D72 21.02.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03B/16 DE000HLB2FP8 21.02.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA03G/16 DE000HLB3AD3 21.02.2019 HZE/EOT