Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re vor Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Die Jahreszahlen des Schweizer Versicherers dürften uneinheitlich ausgefallen sein, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Einerseits dürften im vierten Quartal hohe Schadensbelastungen aufgetreten sein. Andererseits werde wohl ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Franken angekündigt werden./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-02-19/12:24

ISIN: CH0126881561