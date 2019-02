Im Brexit-Streit will die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Brüssel erneut mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verhandeln. Dies teilte ein Sprecher Junckers am Dienstag mit.

Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von der Regierung unter May mit den übrigen 27 EU-Staaten vereinbarte Austrittsabkommen stößt im Parlament in London allerdings auf heftigen Widerstand. Deshalb will May nachverhandeln. Die EU lehnt dies ab./vsr/DP/fba

