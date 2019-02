Ad hoc: Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von MorphoSys, erklärt seine Absicht in den Ruhestand zu treten DGAP-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Personalie Ad hoc: Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von MorphoSys, erklärt seine Absicht in den Ruhestand zu treten 19.02.2019 / 12:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Planegg/München, 19. Februar 2019 Ad hoc: Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von MorphoSys, erklärt seine Absicht in den Ruhestand zu treten Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer der MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ: MOR), informierte heute den Aufsichtsrat des Unternehmens, dass er sich entschlossen hat, seinen Vertrag als Mitglied des Vorstands der MorphoSys AG nicht zu verlängern. Folglich wird Herr Dr. Moroney als Vorstandsvorsitzender zurücktreten, sobald sein laufender Vertrag am 30. Juni 2020 ausläuft oder sobald ein Nachfolger benannt wurde, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Simon Moroney Dr. Moroney war 1992 Mitbegründer von MorphoSys und wurde 1994 Vorstandsvorsitzender, eine Position, die er bis heute innehat. Unter seiner Führung hat sich MorphoSys zu einem der wichtigsten Unternehmen der biopharmazeutischen Industrie entwickelt, mit einer der breitesten Pipelines von Medikamentenkandidaten. Vor der Gründung von MorphoSys war Dr. Moroney an der University of Cambridge, England, der University of British Columbia, Kanada, der ETH Zürich, der Schweiz und der Harvard Medical School tätig. Während seines Studiums an der Harvard Medical School arbeitete er für ImmunoGen Inc. Er erhielt seinen D. Phil in Chemie als Commonwealth-Stipendiat an der University of Oxford im Jahr 1984 und einen Master of Science (M.Sc.) in Chemie mit Auszeichnung der University of Waikato in seiner Heimat Neuseeland im Jahr 1981. Zu den Auszeichnungen gehören die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft (2009), der World Class New Zealand Award für Biotechnologie (2006) und das Bundesverdienstkreuz am Bande (2004). Über MorphoSys: MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 320 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de. HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die MorphoSys-Unternehmensgruppe, insbesondere Herrn Dr. Moroneys Entscheidung seinen Vertrag als Mitglied des Vorstands nicht zu erneuern. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören dass die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf eine Klage gegen Janssen Biotech und Genmab, A/S, eine gerichtliche Entscheidung ('summary judgement') über die Nichtigkeit bestimmter US-Patente und das Recht von MorphoSys, gegen dieses Urteil beim Bundesgericht ('Federal Circuit') Berufung einzulegen sowie Aussagen über den Patentschutz und die zukünftige mögliche Entwicklung von MOR202 falsch sind, die inhärenten Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen, das Vertrauen von MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in der Registrierungserklärung von MorphoSys auf dem Formular F-1 und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: MorphoSys AG Alexandra Goller Director Corporate Communications & IR Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com