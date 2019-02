Nach dem langen Feiertagswochenende dürften die US-Börsen am Dienstag mit kleinen Verlusten in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,2 Prozent niedriger.

Die bisher erzielten Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA hatten die Wall Street am Freitag auf einen Höhenflug geschickt. Nun warten die Anleger ab, ob die Verhandlungen, die in dieser Woche fortgesetzt werden sollen, so gut weiterlaufen wie bisher.

Unterstützung kam in den zurückliegenden Wochen auch von der US-Notenbank, die signalisiert hatte, sich mit weiteren Zinserhöhungen zurückhalten zu wollen und stark datenbezogen handeln zu wollen. Am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht und könnte Aufschluss darüber geben, wie es um den taubenhaften Kurs der Notenbank bestellt ist.

Die Bilanzsaison in den USA ist derweil fast vorüber. Als einer der Nachzügler wird am Dienstag vor der Startglocke Walmart Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorlegen. Am Donnerstag der Vorwoche hatten unerwartet schwach ausgefallene US-Einzelhandelsumätze im Dezember zwischenzeitlich für einen Dämpfer gesorgt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2019 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.