In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, Volkswagen, Tesla, BYD, Nel und die Bitcoin Group. Wirecard ist und bleibt das Thema Nummer 1 an der Börse. Die Schwankungen der Aktie sind enorm. Aber wichtig ist der Blick auf das große Ganze, das viel zitierte "Big Picture". Bieten die aktuell vergleichsweise niedrigen Kurse eine Kaufchance oder ist die Wirecard-Story endgültig vorbei? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die sehr unterschiedlichen Perspektiven für Infineon und Volkswagen in diesem Jahr, um neue Verwirrung bei Tesla, erneut gute Verkaufszahlen von BYD, die Perspektiven für Wasserstoff im Allgemeinen und Nel im Besonderen und um eine mögliche Trendwende beim Bitcoin und der Bitcoin Group. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.