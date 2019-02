Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Sell" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Ungeachtet der angekündigten Schließung einiger Zuckerproduktionswerke mangele es dem Umstrukturierungsprogramm des Unternehmens an Effizienz, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern dürfte die Zuckersparte der Mannheimer in den kommenden 18 Monaten im "Tal der Tränen" bleiben./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-02-19/12:51

ISIN: DE0007297004