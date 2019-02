Berlin (ots) -



- Querverweis: Ein Flyer zum Symposium liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



In Deutschland leben 13 Mio. Menschen ab 70 Jahren. Jeder zweite von ihnen nimmt regelmäßig drei oder mehr Arzneimittel ein. Der Anteil der Polymedikation dürfte bei den 800.000 Senioren, die in Pflegeheimen leben, noch höher sein. Deshalb ist die kollegiale Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Apothekern und - sofern ein Pflegebedarf vorliegt - auch Pflegekräften essentiell, um die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu verbessern.



Die Apothekerschaft widmet diesem Thema das interprofessionelle



Symposium der Bundesapothekerkammer Sichere Arzneimittel für die Generation 70Plus - Probleme und Lösungen Dienstag, 12. März 2019, ab 9:30 Uhr Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Flyer.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Für unsere Planung bitten wir bis zum 1. März 2019 um Ihre Anmeldung unter presse@abda.de



OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7002.rss2



Pressekontakt: Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004 131, presse@abda.de Dr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004 134, u.sellerberg@abda.de