Latham, NY. (NASDAQ: PLUG), ein führender Anbieter von Energielösungen, die die Welt des Transports verändern, hat heute bekanntgegeben, dass es mit der Serienproduktion der Klasse 1-GenDrive-Systeme der nächsten Generation für industrielle Hubwagen begonnen hat. Diese neuen Einheiten sind mit der bewährten ProGen Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie von Plug Power ausgestattet, die eine erhöhte Effizienz und höhere Zuverlässigkeit bietet. Die neuen Einheiten enthalten mehrere bedeutende Verbesserungen, wie z. B. größere Kraftstofftanks für eine längere Laufzeit (etwa 10 %) und drahtlose Kommunikationsfunktionen für Betriebsdaten und ein effektives Flottenmanagement. Mit einem neuen Design, das auf Servicefreundlichkeit sowohl für Außendiensttechniker als auch für Kunden ausgerichtet ist, hat Plug Power auch die Servicefreundlichkeit der Produkte verbessert, wodurch Zeit und Aufwand für Arbeiten an den Einheiten reduziert werden können.



Die ersten Kundenaufträge werden voraussichtlich im März 2019 ausgeliefert. Plug Power wird dieses erstklassige Produkt in Fertigungsanwendungen einsetzen, z. B. bei der Großserienfertigung von Kraftfahrzeugen. So können weltweit führende Unternehmen mit bewährten wasserstoffbetriebenen Logistik- und Materialhandhabungsfahrzeugen ihre Effizienz und Nachhaltigkeit steigern. Große Automobilhersteller wie BMW, Mercedes und Toyota zählen zum beeindruckenden Kundenstamm von Plug Power.

"Laut Moody's wird der weltweite Absatz von Personenfahrzeugen im Jahr 2019 voraussichtlich wachsen, was bedeutet, dass unsere Automobilhersteller zuverlässige Ausrüstung benötigen, um mit den Anforderungen einer kontinuierlich wachsenden Branche Schritt zu halten", sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. "Wir sind stolz darauf, mit diesen führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um eine der einflussreichsten Branchen der Welt zu revolutionieren, während wir gemeinsam auf eine saubere und nachhaltige Zukunft der Mobilität hinarbeiten."

Neben der heutigen Ankündigung wird Plug Power auf der diesjährigen LogiMAT in Deutschland seine nachhaltige, emissionsfreie Materialhandhabungs- und Logistiktechnologie vorstellen. Vertreter von Plug Power werden bei Toyota in Halle 2, Stand A05, vor Ort sein und stehen für Gespräche zur Verfügung, falls Sie auf der Messe mehr erfahren möchten. Die LogiMAT bietet dem Fachpublikum einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Themen der Branche, von der Beschaffung über die Produktion bis hin zur Lieferung. Internationale Aussteller zeigen innovative Technologien, Produkte, Systeme und Lösungen für Rationalisierung, Prozessoptimierung und Kostensenkung in Bezug auf innerbetriebliche Logistikprozesse.

Was: LogiMAT 2019 Datum: 19.-21. Februar 2019 Ort: Messe Stuttgart Halle 2, Stand A05 Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Über Plug Power Inc.

Plug Power versteht sich als Architekt der modernen Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und ist der Innovator, der die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie vom Konzept bis zur Vermarktung gebracht hat. Mit GenKey, seiner Full-Service-Lösung, die auf zuverlässige und kostengünstige Weise die Produktivität steigert sowie die Betriebskosten senkt und den CO2-Fußabdruck reduziert, hat Plug Power die Materialhandhabungsbranche revolutioniert. GenKey von Plug Power vereint alle notwendigen Elemente, um seine Kunden anzutreiben, zu versorgen und zu bedienen. Mit bewährten Wasserstoff- und Brennstoffzellenprodukten ersetzt Plug Power Bleisäureakkus, um elektrische Industriefahrzeuge anzutreiben, wie z. B. Hubwagen, die Kunden in ihren Verteilzentren einsetzen.

Die ProGen-Plattform von Plug Power für modulare Brennstoffzellenmotoren erweitert das Angebot auf den Markt für straßentaugliche Elektrofahrzeuge und ermöglicht OEMs und Systemintegratoren die schnelle Einführung der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Motoren von ProGen gelten heute als bewährte Technologie. Tausende von ihnen sind in einigen der beanspruchendsten Arbeitsumgebungen auf der Welt im Einsatz. Plug Power ist der Partner, dem die Kunden vertrauen, um ihre Geschäfte in die Zukunft zu führen. Erfahren Sie mehr unter www.plugpower.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten bezüglich Plug Power Inc. ("PLUG") beinhalten, einschließlich Aussagen über die Erwartungen von PLUG hinsichtlich des Umsatzes und des Wachstums mit GenKey-Kunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen nicht als Garantie für die zukünftige Unternehmensleistung oder Ergebnisse gelesen werden sollten und nicht unbedingt genaue Angaben zu den Zeitpunkten sind, zu denen bzw. bis zu denen eine solche Leistung oder solche Ergebnisse erzielt werden. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten zählt insbesondere das Risiko, dass wir weiterhin Verluste erleiden und möglicherweise niemals die Rentabilität erreichen oder aufrechterhalten; das Risiko, dass wir zur Finanzierung unserer Geschäfte zusätzliches Kapital beschaffen müssen, und dieses Kapital uns möglicherweise nicht zur Verfügung steht; das Risiko, dass unsere mangelnde Erfahrung in der Herstellung und Vermarktung von Produkten unsere Fähigkeit beeinträchtigen kann, Produkte in rentablem und kommerziell großem Maßstab herzustellen und zu vermarkten; das Risiko, dass Bestellungen von Einheiten weder ganz noch teilweise versendet, installiert und/oder in Umsatz umgewandelt werden; das Risiko, dass vorgemerkte Bestellungen weder ganz noch teilweise in Kaufaufträge umgewandelt werden; das Risiko, dass der Verlust eines oder mehrerer unserer Hauptkunden zu einer erheblichen Beeinträchtigung unserer Finanzlage führen könnte; das Risiko, dass der Verkauf einer erheblichen Anzahl von Aktien den Marktpreis unserer Stammaktien senken könnte; das Risiko, dass negative Schlagzeilen in Bezug auf unser Geschäft oder unsere Aktie negative Auswirkungen auf unseren Aktienwert und unsere Rentabilität haben könnten; das Risiko potenzieller Verluste im Zusammenhang mit Produkthaftungsansprüchen oder Vertragsstreitigkeiten; das Verlustrisiko im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem aufrechtzuhalten oder wichtiges Personal im Unternehmen zu halten; die Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung brennbarer Kraftstoffe in unseren Produkten; die Kosten und der Zeitpunkt für die Entwicklung, Vermarktung und den Verkauf unserer Produkte und unsere Fähigkeit, das notwendige Kapital zur Finanzierung dieser Kosten aufzubringen; die Fähigkeit, die prognostizierte Bruttomarge beim Verkauf unserer Produkte zu erreichen; das Risiko, dass unsere tatsächliche Nettoliquidität für betriebliche Aufwendungen die erwartete Nettoliquidität für betriebliche Aufwendungen übersteigen kann; die Kosten und Verfügbarkeit von Kraftstoff- und Kraftstoffversorgungsinfrastrukturen für unsere Produkte; die Marktakzeptanz unserer Produkte, einschließlich der GenDrive-, GenSure- und GenKey-Systeme; die Volatilität unseres Aktienkurses; unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Dritten in Bezug auf Produktentwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service sowie Lieferung wichtiger Produktkomponenten aufzubauen und zu pflegen; die Kosten und Verfügbarkeit von Komponenten und Teilen für unsere Produkte; unsere Fähigkeit, kommerziell realisierbare Produkte zu entwickeln; unsere Fähigkeit, die Produkt- und Herstellungskosten zu senken; unsere Fähigkeit, unsere Produktlinien erfolgreich zu erweitern; unsere Fähigkeit, international erfolgreich zu expandieren; unsere Fähigkeit, die Systemzuverlässigkeit für unsere GenDrive-, GenSure- und GenKey-Systeme zu verbessern; Wettbewerbsfaktoren wie z. B. Preiswettbewerb und Wettbewerb mit anderen traditionellen und alternativen Energieunternehmen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Kosten für die Einhaltung der gegenwärtigen und zukünftigen Bundes-, staatlichen und internationalen behördliche Vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Übernahmen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, auf die in unseren öffentlich zugänglichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (die "SEC") Bezug genommen wird. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, mit denen PLUG konfrontiert ist, finden Sie in den öffentlich zugänglichen Einreichungen von PLUG bei der SEC, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" des Jahresberichts von PLUG auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr. Sie sollten diese Faktoren bei der Bewertung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen berücksichtigen und sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und PLUG ist nicht verpflichtet, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen zu aktualisieren.

