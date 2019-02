Die Pantaflix-Aktie (WKN: A12UPJ) legte in den vergangenen 3 Handelswochen in der Spitze über +150 Prozent an Wert zu - von 1,23 Euro ging es auf 3,10 Euro. Wie Pantaflix am Montag mitteilt, sichert sich das Scale 30-Unternehmen eine neue Finanzierung. Zu welchem Preis pro Aktie ist noch unklar.

Pantaflix hat für die Kapitalerhöhung bereits die mündliche Zusage eines "strategischen Investors", die neuen Aktien zu übernehmen. Bestehende Aktionäre können dabei nicht zeichnen. Neben der "Finanzierung des weiteren Wachstums" will das Filmunternehmen zusätzlich "strategische Optionen" für die weitere Geschäftsentwicklung prüfen.

Jetzt gilt es, das Pricing abzuwarten

Spannend wird es sein, welchen Preis der strategische Investor für einen Anteil an Pantaflix zu zahlen bereit ist. Die Aktie könnte im Zuge der Ausgabe der neuen Aktien noch einmal zurückkommen. ...

