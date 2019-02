Die Heizölpreise zeigen sich über das Wochenende hinaus fest und haben gestern den höchsten Stand des noch jungen Jahres erreicht. Für den heutigen Dienstag ist ein Test der Abwärtsspielräume zu erwarten. In der Frühindikation geht es 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter nach unten. Der Handel an den internationalen Ölbörsen verlief gestern impulslos. In den USA war Feiertag und auch sonst zeigte sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...