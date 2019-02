Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniSector: BioPharma A (ISIN LU0101441086/ WKN 921556) investiert schwerpunktmäßig in internationale Pharma- und Biotechwerte, so die Experten von Union Investment.Die langfristige Wertentwicklung des UniSector: Bio Pharma A sei ein Beleg für den Erfolg des Investmentansatzes der Experten von Union Investment. Im vergangenen Jahr habe der Fonds in einem schwierigen Marktumfeld 7,3 Prozent hinzugewonnen. In den vergangenen fünf Jahren habe der Fonds um 50,1 Prozent zulegen können, was einem jährlichen Zuwachs von 8,5 Prozent entspreche (jeweils per 31.01.2019). Die Experten seien zuversichtlich, dass der Fonds auch in Zukunft diesen positiven Trend fortsetzen könne. ...

