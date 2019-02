BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und Unternehmenschefs haben Änderungen an dem europäischen Kartellrecht angemahnt. "Wir müssen uns fragen, ob wir in Europa bereit sind, Unternehmen zuzulassen, die global erfolgreich sein können", sagte die CDU-Politikerin auf einer Digitalisierung-Konferenz in Berlin. Eine europäische Bereitschaft sei nötig, die Regeln zu ändern.

Merkel nannte kein Beispiel, aber in Berlin und in Paris war die Verärgerung groß gewesen, als die Europäische Kommission die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom blockiert hatte. Kritik an dem Kartellrecht war auf der Veranstaltung auch von europäischen Industriechefs zu hören.

"Ich bin schockiert, dass das ausgesprochene wirtschaftliche Projekt Alstom und Siemens von der Europäischen Kommission abgelehnt worden ist", sagte Airbus-Chef Tom Enders. "Wenn die von diesen Menschen benutzten Kriterien schon vorhanden gewesen wären als Airbus gegründet wurde, dann gäbe es Airbus nicht. Die Europäische Kommission würde gesagt haben: Nein, wir brauchen nationalen Wettbewerb (...) Das ist verrückt."

Enders mahnte, dass die europäischen Regierungen nun reagieren müssten. "Wir brauchen dringend eine moderne Wettbewerbspolitik für die Europäische Union", sagte er. Die Kommission müsse aufhören, nur auf Wettbewerb in Europa zu schauen. "Das Spielfeld ist das globale. Das ist sehr frustrierend."

Philippe Donnet, Vorstandsvorsitzender des Versicherungskonzerns Generali, mahnte, dass Europe angesichts der wachsenden Bedeutung Chinas in der Versicherungsindustrie auf Integration setzen müsse.

"Die größten Unternehmen sind chinesisch und sie sind inländische chinesische Unternehmen. Heimische chinesische Unternehmen sind größer als internationale, globale Gruppen in der Versicherungsindustrie", sagte Donnet. "Das ist die Realität, der sich Europa stellen muss. Wir müssen Unternehmen bauen, die so groß sind wie die, die sie in China haben."

Enders verwies zudem auf die Notwendigkeit, dass Europa beim Thema Künstliche Intelligenz aufwachen müsse, um mit China und den USA mithalten zu können. "Wir haben uns alle Sorgen gemacht über den Technologiediebstahl durch Chinesen, und es gab dafür Gründe. Heute müssen wir ihnen über die Schultern sehen", sagte er.

Bislang habe Europa sich immer auf die USA als Partner verlassen können, wenn Europa beim Thema Internet zurück gefallen ist. "Was aber wenn Amerika hinter China zurückfallen sollte und Europa nicht aufwacht in dieser neuen Phase der Künstlichen Intelligenz und der lernenden Maschinen? Das macht mir richtig Sorge", sagte Enders.

February 19, 2019

