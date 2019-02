Nach den Milliarden-Übernahmen durch Barrick Gold und Newmont Mining wartet der Goldsektor auf den nächsten großen Deal. Die Analysten von BMO Capital Markets haben die Produzenten unter die Lupe genommen und mögliche Käufer sowie Übernahmeziele genannt.

Goldpreis auf 10-Monatshoch, Aktien laufen mit

Nach dem Barrick Gold mit der Übernahme von Randgold Resources für einen Paukenschlag im Goldsektor sorgte (mehr hier), legte Konkurrent Newmont Mining Anfang Januar mit dem Kauf von Goldcorp nach (mehr hier). Sollte der Goldcorp-Kauf wie erwartet im März abgeschlossen werden, steigt die in Denver ansässige Newmont zum größten Goldproduzenten der Welt auf. In der Branche herrscht nun großer Druck auf viele andere Produzenten, sie scheinen ebenfalls auf Brautschau zu sein. Investoren scheint zudem die Gier nach Größe gepackt zu haben und es wird viel darüber spekuliert, wer wohl Teil des nächsten großen Deals sein wird. Klar ist: Barrick Gold scheint am besten aufgestellt zu sein, um in den nächsten Jahren solide mit neuen Projekten zu wachsen. Newmont muss dagegen die problembehaftete Goldcorp erst einmal verarbeiten und selbst dann ist mit Blick auf die dünne Projekt-Pipeline das Wachstum nicht garantiert. Hinzu kommt, dass derzeit der Goldpreis mitspielt. Heute Morgen erreichte die Unzennotiz mit 1.330 US-Dollar ein Zehnmonatshoch, der Bruch des seit 2011 bestehenden Abwärtstrends steht bevor! Am Freitag brachen zudem wichtige Aktienindizes, der XAU Gold & Silver Index sowie der HUI Gold Bugs Index, technisch aus. Nun dürften immer mehr Trader auf steigende Kurse setzen.

Wer sind die möglichen Aufkäufer…

Die Analysten von BMO Capital Markets haben sich nun an ein Gedankenexperiment gewagt. Sie stellten sich die Frage: Wer ist derzeit gut aufgestellt und könnte als Aufkäufer in Erscheinung treten? Und wer ist wohl ein möglicher Übernahmekandidat? Zu den Favoriten der Analysten zählt auf jeden Fall Newcrest Mining. Die Australier finden nicht mehr genug große Vorkommen auf ihrem eigenen Kontinent. Daher gibt es schon länger Gerüchte, dass man in Kanada aktiv werden könnte. Neben Newcrest sehen die BMO-Analysten Agnico Eagle stark positioniert. Erst jüngst überzeugten die Kanadier mit ihrem Zahlenwerk. Zwar fuhr ...

