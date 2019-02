Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Unter allen großen deutschen Flughäfen haben die Passagiere in Frankfurt am Main vergangenes Jahr nach Auswertung des Flugrechteportals Airhelp am häufigsten mit Verspätungen oder Ausfällen zu kämpfen gehabt. Von den 226.500 Flügen war jeder Dritte verspätet oder wurde gestrichen, wie aus der Jahresauswertung der 13 größten Flughäfen Deutschlands hervorgeht. Dow Jones Newswires hatte Einblick in die Analyse. Hinter dem deutschen Luftdrehkreuz Nummer 1 folgt München, wo 30 Prozent aller Flüge nicht nach Plan starteten. Rang drei der Negativliste belegt der Flughafen Köln/Bonn, an dem 29,9 Prozent aller Flüge verspätet waren oder annulliert wurden. Am Hamburger Airport hoben 2018 über ein Viertel aller Flüge nicht wie geplant ab.

"Im Jahr 2018 gab es unfassbar viele Flugprobleme, die die Urlaubsträume von vielen Reisenden platzen ließen", sagte Laura Kauczynski von Airhelp. Bei Verspätungen ab drei Stunden sowie Flugausfällen können betroffene Passagiere unter Umständen ein Recht Entschädigung haben. Fluggäste können AirHelp damit beauftragen, diese bei den Fluggesellschaften einzutreiben. Im Erfolgsfall kassiert das Unternehmen dafür eine Provision von 25 Prozent.

Pünktlichster deutscher Flughafen war im vergangenen Jahr Berlin-Schönefeld, wo es bei 19,9 Prozent aller Verbindungen zu Problemen kam. Ähnlich schlossen die Airports in Nürnberg, Stuttgart, Hannover und Dresden ab. Berlin-Tegel lag mit 23,3 Prozent verspäteten oder gestrichenen Flügen im Mittelfeld, konnte sich aber im Vergleich zu 2017 verbessern. Seinerzeit war der Flughafen im Westen der Hauptstadt noch der unpünktlichste.

